Gazzetta, Vocalelli: “Caso Var, errore impossibile da giustificare”

Prosegue Vocalelli: "Di fronte a un’azione talmente evidente da far sobbalzare tutti - ma proprio tutti - i telespettatori sulla poltrona. Vedrai, si saranno detti in migliaia - quelli davanti alla Tv e quelli che con un telefonino sanno anche allo stadio ciò che è successo - che ora annullano il gol. E invece niente, Come se nulla fosse successo. Come se quell’intervento non ci fosse mai stato, come se Bastoni non avesse addirittura partecipato personalmente all’azione, come se... Come è stato possibile, resta ancora un mistero. E sarebbe il caso, per una volta, di non aspettare troppo per parlare pubblicamente dell’accaduto. Ora, è chiaro, che l’errore - anche il più grave - può starci. Ma ci sono situazioni, come questa, che finiscono per autorizzare le proteste più plateali: in questo caso del ds Sogliano che ha parlato apertamente di “mancanza di rispetto”. Rispetto per il proprio lavoro, per un campionato - ed è questo il punto - che è stato già macchiato da tanti, troppi, errori".