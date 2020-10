“Ho dovuto fare i conti con la paura, in quei momenti non sei un calciatore malato ma semplicemente un uomo malato. Sono stati giorni difficili soprattutto a livello mentale. Sono state contagiate milioni di persone, non possiamo sentirci in colpa per quanto vissuto, non tutti sono irresponsabili”.

Queste le dichiarazioni di Valon Behrami, centrocampista del Genoa, ex del Verona (ha giocato in gialloblù nel 2004-2005), rilasciate a Sky.