Il Verona bussa al Genoa non solo per Sturaro, c’è anche Lerager

Procedono i contatti tra Verona e Genoa in questo calciomercato.

L’Hellas, riporta Sky, è in pressing col club di Preziosi per due centrocampisti. Oltre a Stefano Sturaro (6 presenze e una rete in questa stagione) che però deve ancora decidere se passare in gialloblù dove ritroverebbe Juric, il ds D’Amico insiste anche per Lukas Lerager, centrocampista danese, mediano con qualità anche da trequartista, che finora ha quasi sempre giocato in campionato coi rossoblù (14 presenze in 18 gare).

Già oggi sono attesi sviluppi.