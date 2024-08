Genoa-Verona, i biglietti

Al via la prevendita per la partita dell'1 settembre allo stadio Ferraris

Genoa Cricket and Football Club ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Genoa-Hellas Verona, 3a giornata di Serie A Enilive 2024/25, in programma domenica 1 settembre (ore 18.30) allo stadio 'Ferraris' di Genova.