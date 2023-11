Genoa-Verona, i biglietti

Al via la prevendita dei tagliandi per la partita di venerdì 10 novembre allo stadio Ferraris

Genoa Cricket and Football Club ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Genoa-Hellas Verona, 12a giornata della Serie A TIM 2023/24, in programma venerdì 10 novembre (ore 20.45) allo stadio 'Ferraris' di Genova.