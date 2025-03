Ghilardi: “Devo tutto al Verona. Zanetti grande persona”

Il difensore: "La salvezza? Mancano ancora diversi punti. Dobbiamo essere più uniti che mai"

Redazione Hellas1903 25 marzo - 14:42

Daniele Ghilardi, difensore dell'Hellas, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Ha detto: "Devo quasi tutto al Verona. Quando ero in Primavera non stavo andando molto bene. Ero un po’ giù e devo ringraziare il direttore Margiotta e all’epoca mister Corrent perché se sono qua è grazie a loro. Poi ho fatto 2 stagioni in prestito. Ora mi stanno dando la possibilità di confrontarmi con giocatori importanti, è la prima stagione in Serie A”.

Su Zanetti: “È una grande persona, mi sono trovato subito molto bene. Se sono rimasto è anche grazie a lui, avevo anche offerte per andare in B e ci siamo confrontati per fare questa stagione insieme: devo dire che sta andando bene”.

Sulla corsa alla salvezza, Ghilardi osserva: “Mancano ancora diversi punti, non è facile. Dobbiamo essere compatti e più uniti che mai anche quando le cose non vanno per raggiungere il nostro obiettivo".