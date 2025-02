Ghilardi-Fiorentina, gli aggiornamenti. Il difensore può restare al Verona

Prosegue la trattativa tra i club per il difensore

Ci sono aggiornamenti per la situazione di Daniele Ghilardi. Il difensore del Verona è cercato dalla Fiorentina. Secondo Gianluca Di Marzio il club viola, anche se Comuzzo non dovesse essere venduto, procederebbe con l'acquisto di Ghilardi (sul quale ha il 50 per cento della rivendita, quindi pagandolo la metà) lasciando però il giocatore all'Hellas fino a giugno.