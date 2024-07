Ghilardi, sulle sue tracce l’Udinese, il Verona ci pensa

Daniele Ghilardi , difensore centrale dell'Italia Under 21, lo scorso anno alla Sampdoria, è stato riscattato dal Verona per 500 mila euro. Un prospetto, il suo, molto interessante sul quale varie squadre hanno messo gli occhi. L'interesse maggiore arriva dall'Udinese, che vorrebbe andare in trattativa per il calciatore.

L'Hellas, tuttavia, ci pensa. Ghilardi può rappresentare un rinforzo utile a Zanetti, dopo un'annata positiva in blucerchiato seppur in Serie B. Per questo in via Olanda non c'è fretta di venderlo. Almeno per ora.