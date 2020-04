Ghirelli: “Ascoltiamo Rezza, la salute al primo posto”

“Le parole del dottor Rezza? Dobbiamo imparare ad ascoltare, e qualche volta farlo in silenzio, cosa che prima del virus avevamo dimenticato. Avrei voluto vedere non oggi ma ieri i giocatori in campo, perché vorrebbe dire che il paese sta meglio. E’ ancora molto triste, però un po’ di sollievo avremmo potuto arrecarlo. Ma la salute va messa al primo posto, e Rezza bisogna ascoltarlo”.

Così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervenuto alla trasmissione “Tutti convocati” su Radio 24.