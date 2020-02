Miguel Veloso non ci sarà nella prossima sfida del Verona contro il Cagliari, domenica 23 febbraio alle 15. Il portoghese è stato infatti ammonito dall’arbitro Abbattista al 56′ per un fallo su De Paul. Diffidato assieme a Verre, Rrahmani, Faraoni, Kumbulla e Pessina, Veloso sarà squalificato per un turno.