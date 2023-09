Gialloblù in Nazionale, Duda in gol con la Slovacchia, Doig in campo con l’Under 21 scozzese

Ondrej Duda è tra i protagonisti della vittoria slovacca contro il Liechtenstein per 3-0. Il gol del centrocampista dell’Hellas, il secondo della partita, è arrivato al 3’. Duda è stato poi sostituito al 77’. Suslov non è stato impiegato.

Josh Doig è invece sceso in campo con la sua Scozia nella partita di qualificazione all’europeo Under 21 contro la Spagna, perdendo per 1-0. Maglia da titolare e 90 minuti per il giocatore gialloblù.