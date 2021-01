Giampaolo: “Contento così. Se con l’Hellas giochi male rischi molto”

Al termine della gara contro il Verona, il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha parlato in zona mista.

Queste le sue dichiarazioni a “Torino Channel”: “Al di là del risultato finale c’è da sottolineare una gara importante della squadra. Avevamo solo due giorni per prepararla. Contro l’Hellas si gioca male, perché è il suo modo di essere e se fai cose sbagliate li avantaggi. Siamo stati bravi a rimontare una partita che in altri tempi ci avrebbe visti tramortiti. La squadra non ha mai perso lo spirito. L’Hellas a vinto a Roma con la Lazio e ha pareggiato con il Milan, sono un osso duro. Partita di grande sacrificio. Bravi loro a determinare in ogni dettaglio. Oggi è stata anche una partita dispendiosa. Navighiamo a vista, dobbiamo capire come recuperiamo e come siamo messi. Anche perché il prossimo avversario ti sollecita e pareggia. Ci penseremo da domani. Chiaro che è un tour de force incredibile”.