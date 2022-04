Giampaolo: “Grande rammarico, abbiamo subito un gol evitabilissimo”

Il mister della Sampdoria: "

Marco Giampaolo analizza il pareggio della Sampdoria col Verona. "C'è grande rammarico - dice l'allenatore dei doriani - perchè contro un avversario di valore eravamo in vantaggio e in controllo e abbiamo subito un gol evitabilissimo. Tre punti oggi ci avrebbero fatto svoltare e invece dobbiamo ancora schiumare sangue. Il derby col Genoa? Una alla volta, adesso devo recuperare da questa, e ci vorranno un paio di giorni. La prestazione di stasera ci ridà fiducia e allontana i pensieri negativi, siamo riusciti a limitare il Verona, per sabato prossimo ".