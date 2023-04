Gibellini: “Con un Verdi così l’Hellas si può salvare”

Dice: "Con la Cremonese sarà una partita molto dura. Davanti il Verona avrà una squadra che proverà fino alla fine a restare in Serie A, anche se ha un notevole distacco in classifica. Ballardini è un allenatore molto abile nel bloccare gli avversari, ha esperienza e capacità. Ci vorrà una grande prova dell'Hellas".

Osserva Gibellini: "Per il Verona in questo finale di campionato può essere decisivo Verdi. Un talento che se gioca al livello che è nei suoi mezzi, com'è stato nella gara col Bologna, ha tutto per spingere l'Hellas a salvarsi. Trovata compattezza in fase difensiva, il passo ulteriore è essere efficaci in attacco".