Gibellini e l’attacco del Verona: “Ngonge può andare in doppia cifra”

Ha detto: "Le soluzioni in avanti? Una in particolare è molto buona. Mi riferisco a Ngonge. Ha deciso lo spareggio e aveva segnato, in precedenza, altri gol pesanti. Tutto questo in metà stagione. Sono convinto che possa toccare e superare la doppia cifra, raggiungere quota 12 o 13. Un talento. Leggo che ci sono dei club interessati, com’è naturale che sia. Ed è giovane e bravo. Buonissima la scelta dell’Hellas di prenderlo a gennaio”.