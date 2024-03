Gibellini: “Verona, tre vittorie per la salvezza”

L'ex gialloblù: "Baroni preparato e serio: l'Hellas dà fiducia. C'è la mentalità per farcela"

Mauro Gibellini, ex giocatore e direttore sportivo dell'Hellas, ha parlato della situazione dei gialloblù, sentito dal "Corriere di Verona".

Osserva Gibellini: "Quello che dà fiducia è vedere il Verona in questo periodo: è una squadra che non molla, che ha spirito e la giusta mentalità per cogliere l’obiettivo. Se continua così avrà buone possibilità di farcela. Baroni sta confermando di essere un allenatore preparato e serio. È un uomo dai valori profondi, è legato alla piazza gialloblù e la conosce bene: anche questi sono aspetti che hanno un rilievo notevole".