Gilardino: “Il Verona ha idee e qualità. Sappiamo che partita ci aspetta”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con il Verona.

Ha detto il tecnico rossoblù, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Non c'è nulla ancora di concreto e matematico, abbiamo bisogno di fare la prestazione a partire da domani contro una squadra che ha avuto difficoltà ma ha mantenuto un'idea e una filosofia e questo è merito di Baroni, a cui faccio pubblicamente i complimenti. Sappiamo che partita ci aspetta e in che campo andiamo a giocare. Ne dobbiamo essere tutti consapevoli per fare una partita gagliarda".