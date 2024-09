Gilardino: “Il Verona ha meritato di vincere”

"Fino allo svantaggio abbiamo fatto un'ottima gara. Ad inizio secondo tempo ci è mancato qualcosa, dopo il gol abbiamo pensato singolarmente e non più di squadra, indipendentemente dall'episodio del rigore. Dobbiamo concretizzare le occasioni che andiamo a creare perché in Serie A qualsiasi squadra ti può far male e così ha fatto il Verona che ha meritato di vincere. Ci portiamo a casa questa sconfitta con grandissima amarezza ma le partite durano 96 minuti, sarà da insegnamento per tutti, a me in primis. Le squadre quest'anno, le così dette 'medio-piccole' si sono rinforzate tutte. Sarà dura vincere contro chiunque, in casa e fuori".