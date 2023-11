Gilardino: “Tre punti pesanti e fortemente voluti”

Alberto Gilardino commenta a Sky la vittoria del Genoa sul Verona. "Tre punti pesanti e importanti - dice il tecnico dei rossoblù - che abbiamo voluto con tutte le nostre forze. Sapevamo che sarebbe stato difficile contro un Verona ferito e in difficoltà, ma ben allenato. Abbiamo saputo anche tener botta al momento giusto. Abbiamo perso dei punti giocando meglio di stasera, ma sono le partite anche a farti giocare in un certo modo. Siamo stati bravi contro una squadra fisica, di gamba, creando i presupposti anche per andare a raddoppiare".