Gilardino: “Verona ferito, serve un grande approccio”

Il tecnico rossoblù: "L'Hellas è in un periodo difficoltà, ma è allenato bene"

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita col Verona.

Ha detto il tecnico rossoblù: "Dobbiamo avere un approccio feroce, sappiamo di affrontare una squadra ferita ma con ottime qualità e individualità. In quest'ultimo periodo stanno incontrando delle difficoltà, ma sono allenati molto bene”

Parlando dell'Hellas, Gilardino osserva (al Verona, da giocatore, dal 2000 al 2002): “Ha iniziato molto bene questo campionato, arriva da un periodo negativo di risultati ma non di prestazioni. Nelle ultime partite ha saputo tenere botta in tantissime occasioni. Hanno giocatori di impatto importante come struttura fisica, hanno attaccanti davanti con varie caratteristiche. Serve affrontarlo dal punto di vista mentale nel modo migliore".