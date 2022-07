Giovani Hellas, che bravo Sulemana. Bragantini e Terracciano ci sono

Segnali convincenti sono arrivati in questa prima fase di ritiro per l'Hellas da parte dei ragazzi delle giovanili che si stanno allenando sul campo di Mezzano.

A spiccare per personalità è Ibrahim Sulemana, al di là delle due reti realizzate nell'amichevole con l'US Primiero. Arrivato lo scorso anno al Verona dopo essere stato in prova all'Atalanta, è un centrocampista di grande corsa ma che se anche toccare bene il pallone.

Terracciano ha già debuttato tra i professionisti, impiegato da Igor Tudor nelle gare con l'Empoli, sia in Coppa Italia che in campionato, nella passata stagione. Presenza stabile nell'Italia Under 19, ha grandi mezzi atletici e questa può essere per lui un'annata di grande crescita.