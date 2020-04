Giovanili, campionati finiti. Soltanto la Primavera va avanti

“Hellas Verona FC rende noto che la FIGC, visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, ha disposto la sospensione definitiva dei seguenti Campionati Giovanili Nazionali, oltre alle relative fasi finali:

– per l’Hellas Verona FC Under 17, Under 16, Under 15, Under 14 e Under 13

– per l’Hellas Verona Women Under 17 e Under 15″.

Questa la nota diffusa dal Verona, che comunica che la stagione del settore giovanile è chiusa, eccezion fatta per la formazione Primavera.