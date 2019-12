Giovanili Hellas, i risultati del fine settimana

Si è concluso anche l’ultimo fine settimana di impegni prima delle feste natalizie per il Settore Giovanile gialloblù. A riposo la Primavera di mister Nicola Corrent, tante le gare amichevoli ed una sola di campionato, ovvero quella dell’U14 che ha avuto la meglio sul Padova per 5-2. Per i ragazzi di mister Alessandro Viviani sono stati decisivi Caneva, Ceriani, Richi e Soragni, autore di una doppietta. L’U17, invece, ha preso parte al memorial ‘M. Mazzola’.

Due le gare disputate dai gialloblù: nella prima è arrivata la sconfitta per 1-0 contro la Virtus, mentre la seconda gara si è conclusa sull’1-1 contro il Cittadella (gol di Crema). Bella vittoria per l’U16, che in amichevole ha battuto la Virtus Vecomp 4-2 con i gol di Gallo, Pimazzoni e Spadaro (doppietta). Friendly match anche per l’U15 e per l’U13. I primi hanno dilagato contro l’Arzignano Valchiampo chiudendo con un rotondissimo 6-0 (gol di Ciontos, Sangiorgio, Trevisan, Stenati, Zanoni, Formichetti), mentre i secondi hanno chiuso il 2019 con un pareggio: contro la Scaligera è finita 2-2 grazie alle firme di De Rossi e Viviani.

fonte: hellasverona.it