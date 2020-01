Giovanili Hellas, i risultati del fine settimana

Fine settimana denso di impegni, quello che si è appena concluso per i ragazzi del Settore Giovanile gialloblù. Passo falso della Primavera di mister Nicola Corrent, cui non sono bastate le reti di Felippe e Sane per evitare il ko contro la Vitus Entella: all’Antistadio hanno avuto la meglio i liguri per 3-2. Nemmeno una meritevole Under 17, in gol con Casalini, è andata a punti contro l’Inter che si è imposta col risultato finale di 3-1.

Gioie invece dalla triplice sfida tra Veneto e Friuli: l’Under 16 ha superato l’Udinese per 3-2 (gol di Floridia, Dentale e Rigo), mentre contro il medesimo avversario l’Under 15 si è imposta 4-0, in virtù della doppietta di Valenti e dei sigilli di Medina e Formichetti. L’Under 14 ha infine superato il Pordenone per 3-0 con doppietta di Soragni e gol di Pavanati. Soddisfazioni anche per l’Under 13, vittoriosa contro il Südtirol per 4-1.

