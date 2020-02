Giovanili Hellas, il programma del fine settimana

Il Settore Giovanile gialloblù è pronto ad un altro weekend di campionato e di amichevoli. La Primavera di mister Nicola Corrent, superata brillantemente la semifinale di andata contro la Roma, si prepara ad affrontare la trasferta di Parma, con l’obiettivo di tornare al successo anche in campionato. Giocano fuori casa anche gli Under 17, diretti in Friuli per il match contro l’Udinese.

Stesso avversario per Under 16 e Under 15: entrambi ospiteranno il Bologna nella giornata di domenica. In calendario per gli Under 14 la sfida lontano da casa sul campo del Venezia, mentre gli Under 13 sono attesi dall’impegno contro il Cittadella. Gare in esterna anche per gli Esordienti, con i 2008 che saranno di scena sul campo del Valpolicella e i 2009, invece, in casa dell’Alba Borgo Roma. Sarà la SPAL, infine, l’avversario dei Pulcini 2010 e 2011.

fonte: hellasverona.it