Giovanili Hellas, il programma del fine settimana

Sono tantissimi gli impegni di campionato che affronteranno le categorie del Settore Giovanile gialloblù nel prossimo weekend. La Primavera di mister Nicola Corrent farà ritorno all’Antistadio per il match contro lo Spezia, sullo stesso campo in cui gli Under 17 incroceranno i tacchetti con il Cittadella, nel match di domenica pomeriggio. Turno di riposo per l’Under 16, mentre l’Under 15 sarà l’unica squadra impiegata in amichevole: domenica arriverà il Vicenza per un derby tutto da vivere.

Impegni casalinghi anche per Under 14 e Under 13, pronti a misurarsi rispettivamente contro Cittadella e Padova. Sarà la Virtus l’avversario degli Esordienti 2008 di mister Thomas Vicenzi, mentre per gli Esordienti 2009 il weekend prevede la trasferta sul campo del Villafranca. In trasferta giocheranno anche i Pulcini 2010, proiettati al confronto con l’Alba Borgo Roma, e i Pulcini 2011, in campo nel pomeriggio di sabato contro la Virtus Soccer.

fonte: hellasverona.it