Giovanili Hellas, il programma del fine settimana

Il Settore Giovanile gialloblù è pronto ad entrare nel mese di febbraio, mese ricco di sfide avvincenti, a partire da questo fine settimana in cui la Primavera, reduce dal successo in Primavera TIM Cup contro il Frosinone che è valso la prima storica qualificazione alle semifinali della rassegna, è chiamata a tornare a muovere la classifica in campionato sul campo del Pordenone. Match interno per l’Under 17, che contro il Cagliari cercherà i tre punti per restare nella scia dell’Inter seconda in classifica.

Stracittadina per Under 16, Under 15 e Under 14, pronte alle sfide contro i rispettivi pari età del Chievo. Partita di cartello anche per l’Under 13, che affronterà il Vicenza nel derby di sabato pomeriggio. Match di campionato anche per gli Esordienti 2008, pronti alla sfida contro la Provese, mentre i 2009 affronteranno in amichevole il Mario Rigamonti. Amichevoli, invece, per i Pulcini 2010 e 2011, entrambi di scena contro il Bovolone 1918.

fonte: hellasverona.it