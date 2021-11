Giovanili Hellas, i risultati del weekend. Tanti punti dalla Primavera all’U13

Solo vittorie e pareggi per le formazioni gialloblù

Dopo la prestigiosa vittoria della Primavera ai danni della Juventus per 2-0, sono arrivati, nel corso del weekend, altri risultati confortanti. In trasferta contro il Brescia, l'Under 15 ha colto i primi tre punti stagionali vincendo per 2-1. Contro lo stesso avversario ha vinto anche l'Under 16 per cinque reti a due.