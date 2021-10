Giovanili, il programma del weekend

Quattro le formazioni gialloblù impegnate in questo fine settimana

La Primavera affronterà domani alle 13 l'Inter in trasferta, mentre per le altre tre formazioni, l'Under 18, 16 e 15, ci sarà l'Atalanta.

Per l'Under 18, il fischio d'inizio sarà alle 15 al Centro Sportivo "Bortolotti" di Zingonia. Giocheranno in casa Under 16 e Under 15: i primi ospiteranno i nerazzurri al Sinergy Stadium alle 15.30, i più piccoli ospiteranno i propri coetanei all'Antistadio "Guido Tavellin" alle ore 11.