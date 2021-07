Giovanili Verona, Bocchetti nuovo allenatore dell’Under 18

L'ex difensore dell'Hellas passa alla guida dei giovani gialloblù

"Hellas Verona FC comunica di aver affidato la guida tecnica della formazione Under 18 gialloblù, per la stagione 2021/22, a Salvatore Bocchetti , già al Verona - in veste di calciatore - nella stagione 2019/20.

“Sono felice, dopo aver deciso di dare l’addio al calcio giocato, di poter intraprendere questa nuova esperienza professionale con il Verona, Club che ho apprezzato per serietà e organizzazione nella stagione in cui ho giocato in maglia gialloblù, la mia penultima da calciatore - commenta Salvatore Bocchetti -. Ringrazio il Presidente Maurizio Setti, il Direttore Sportivo Tony D’Amico e il Responsabile del Settore Giovanile Massimo Margiotta per la fiducia riconosciutami. Sono particolarmente entusiasta di questa nuova opportunità e pronto - come sempre - a dare il meglio di me stesso per dimostrare di essere all’altezza di questo incarico”.