Giovanili Verona, i risultati del fine settimana

Nello scorso weekend, è purtroppo arrivato un altro stop in campionato per la Primavera di Nicola Corrent, che non è riuscita a bissare il successo in Primavera TIM Cup contro il Frosinone, perdendo per 2-1 contro il Pordenone. Pareggio, invece, per l’Under 17, che all’Antistadio ha fermato sull’1-1 il Cagliari, in virtù del gol siglato da Bregantini. Tris di stracittadine per Under 16, Under 15 e Under 14, con i più grandi sconfitti per 2-1 dal Chievo (gol di Rigo per l’Hellas).

Passo falso anche per l’Under 15, cui non è servita una doppietta di Valenti per evitare il 3-2 finale. Gli unici a sorridere sono stati gli Under 14 di mister Alessandro Viviani, che hanno battuto i pari età del Chievo per 4-3 grazie alla doppietta di Ceriani e ai gol – uno a testa -di Pavanati e di Richi. Successo anche per l’Under 13, che nel derby contro il Vicenza ha fatto registrare un convincente 4-2 finale.

fonte: hellasverona.it