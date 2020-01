Giovanili Verona, il programma del fine settimana

Anche il Settore Giovanile gialloblù si appresta ad entrare nel primo fine settimana di impegni di questo 2020. La Primavera di mister Nicola Corrent, in attesa di riprendere la marcia in campionato, scenderà in campo domani, sabato 11 gennaio, per un prestigioso test match contro la prima squadra del Cittadella, formazione militante in Serie B. Il campionato, invece, è già alle porte per l’U17, pronta alla sfida di domenica contro il Bologna, così come per l’U16 e per l’U15, entrambe impegnate contro la Cremonese.

A riposo l’U14, al termine di una sosta natalizia ricca di tornei, dalla GLS Cup al ‘Riviera delle Palme’ della scorsa settimana. Saranno in campo gli U13, pronti per la sfida amichevole in trasferta contro la SPAL. Amichevoli anche per Esordienti 2008 e 2009, rispettivamente proiettati ai match contro San Giacomo e Brianza. Per i Pulcini 2010 il weekend significa torneo ‘Magri’, in programma nella giornata di domenica, mentre per i Pulcini 2011 è in arrivo la gara amichevole di sabato contro il Nogara.

fonte: hellasverona.it