Giovanili Verona, il programma del fine settimana

Si avvicina il weekend anche per il Settore Giovanile gialloblù, pronto a confrontarsi con un nuovo programma-gare. La Primavera di mister Nicola Corrent riprenderà la marcia in campionato contro la SPAL, dopo l’ottimo test amichevole contro il Cittadella della scorsa settimana. Campionato che, invece, proseguirà per gli Under 17 attesi al derby contro il Chievo di domenica pomeriggio.

In campo anche le squadre Under 16 e Under 15, entrambe proiettate alla sfida contro i pari età del Venezia. Gli Under 14, dopo il turno di riposo, giocheranno sul campo della Triestina, mentre per gli Under 13 è in programma l’amichevole contro il il Team Gambarongo Contone. Amichevoli anche per gli Esordienti 2008 e 2009, che saranno impegnati rispettivamente contro Este e Venezia, così come per i Pulcini 2010 e 2011, chiamati alle sfide con Este e Brianza.

fonte: hellasverona.it