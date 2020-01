Giovanili Verona, il programma del fine settimana

Si avvicina un altro fine settimana per il Settore Giovanile gialloblù, e con esso i relativi impegni, tra campionato e gare amichevoli. A partire dalla Primavera di mister Nicola Corrent, che nel pomeriggio di sabato, 25 gennaio, battezzerà l’Antistadio contro la Virtus Entella nel primo match casalingo del 2020. Altro match impegnativo per l’Under 17 di mister Antonio Porta: dopo il successo nel derby contro il Chievo arriverà la trasferta sul campo dell’Inter seconda in classifica.

Veneto contro Friuli invece per Under 16, Under 15 e Under 14, con le prime due proiettate alle gare contro i pari età dell’Udinese e l’ultima pronta a confrontarsi con il Pordenone. Trasferta per gli Under 13, che scenderanno in campo contro il Sudtirol. Poker di amichevoli, infine, per Esordienti e Pulcini: le quattro categorie dell’Attività di base, infatti, sono attese nel pomeriggio di sabato sul campo dell’Inter.

fonte: hellasverona.it