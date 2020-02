Giovanili Verona, il programma del fine settimana

Siamo alla vigilia di un lungo fine settimana di gare per il Settore Giovanile gialloblù. Lungo poiché, diversamente alle scorse settimane, la Primavera non giocherà prima di lunedì 24 febbraio, in quello che risulterà a tutti gli effetti come il posticipo della 18esima giornata del campionato Primavera 2 (il match era inizialmente fissato per sabato 22 febbraio).

I ragazzi di mister Nicola Corrent riprenderanno la marcia in campionato sul campo del Cittadella, galvanizzati dalla prima, storica qualificazione alla finale di Primavera TIM Cup, conquistata in settimana nella capitale.

Triplo impegno contro il Brescia per Under 17, Under 16 e Under 15, pronti a confrontarsi con i rispettivi pari età delle Rondinelle. Mister Alessandro Viviani guiderà i suoi Under 14 in Friuli, per il ‘Lunch Match’ di domenica (ore 12) contro l’Udinese. Sarà derby invece per gli Under 13, determinati più che mai a confrontarsi con il Chievo nella stracittadina. Match significativi anche per gli Esordienti, con i 2008 attesi sul campo del Povegliano e i 2009 che ospiteranno la Belfiorese sul sintetico dell’Antistadio. Scenderanno in campo al Don Calabria i Pulcini 2010 e 2011, impegnati rispettivamente contro Alpo Lepanto e Calcio Caldiero Terme.

