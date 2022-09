Giovanili Verona, le partite del fine settimana

Primavera in trasferta con la Fiorentina, Under 18 sul campo del Monza

Nella giornata di domenica 2 ottobre , oltre alla Primavera di mister Salvatore Bocchetti , impegnata alle ore 13 sul campo della Fiorentina , giocherà anche l' Under 18 di mister Paolo Sammarco , che alle ore 16 sfiderà il Monza al Centro Sportivo 'Monzello' .

In campo, nello stesso giorno, anche l'Under 16 di mister Francesco Caldana e l'Under 15 di mister Alessandro Viviani, entrambe attese alla sfida contro il Venezia: i match sono i programma rispettivamente alle ore 13 e alle ore 11 al Campo Sportivo 'Giuseppe Taliercio' di Mestre.