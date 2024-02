Giovanni Sartori, l’uomo nell’ombra segreto del successo (anche) del Bologna

Giovanni Sartori è il deus ex machina del club rossoblù oltre che il responsabile dell'area tecnica, come lo è stato per tutte le squadre che ha formato. Come ha scritto Furio Zara, "se questo Bologna da Champions League ha un segreto è lui. Non lo sentirete nemmeno mai accreditarsi nessun merito, non lo ha mai fatto e mai lo farà. L’uomo che ha costruito la squadra-sorpresa della Serie A sta altrove, defilato, lontano dai riflettori". Un dirigente silenzioso i cui risultati parlano in maniera assordante.