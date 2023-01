Giudice sportivo, Bocchetti squalificato e multato

Salvatore Bocchetti , dopo Torino-Verona, è stato squalificato per un turno dal Giudice sportivo e dovrà pagare 5 mila euro di multa "per avere al 43' del secondo tempo contestato una decisione arbitrale urlando un'espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Bocchetti non sarà dunque in panchina per la gara tra Verona e Cremonese di lunedì prossimo.