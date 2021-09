Gli attaccanti “rigenerati” del Verona: ora tocca a Lasagna

Dopo Kalinic e Simeone, anche l'altra punta gialloblù deve sbloccarsi

Nikola Kalinic che segna in due partite più gol di quanti ne avesse fatti in un'intera stagione all'Hellas.

Giocatori subito "rigenerati" da Igor Tudor e determinanti per l'Hellas, che prende sempre troppi gol ma ne segna pure in gran numero (8 in tre partite).

Un rilancio serve, ora, per Kevin Lasagna, che con il Genoa ha avuto due occasioni per colpire. In un caso il suo tiro di piatto è stato facilmente respinto da Salvatore Sirigu (sarebbe stato il 3-0 per il Verona), che dopo ha compiuto un grande intervento per negare alla punta gialloblù il gol nel pieno della rimonta degli avversari.