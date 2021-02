Gol in Serie A, Verona a due passi da quota 1000

I gialloblù sono a 998 reti, la prima alla Juventus, nel 1957

Mancano due gol al Verona per arrivare a quota 1000 in Serie A.

I gialloblù, nella propria storia, ne hanno realizzati fin qui 998. Il primo fu opera di Cesare Maccacaro, l'8 settembre 1957, in una partita persa per 3-2 in trasferta con la Juventus.