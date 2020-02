Gotti: “L’Udinese sta bene, a Brescia okay. Ora avanti”

Roberto Gotti, allenatore dell’Udinese, prossimo avversario dell’Hellas, parla del momento della sua squadra dopo il pareggio per 1-1 di Brescia.

Dice, come riporta il sito www.mondoudinese.it: “Abbiamo fatto 25 tiri e subito pochissimo, per come si era messa la partita cominciavamo a vedere i fantasmi. Il nostro gol è venuto da una reazione positiva di rabbia in cui pochi credevano, 2 centrali difensivi che hanno fraseggiato nell’area avversaria con tutti gli altri ad aiutare. Abbiamo solo posticipato il nostro orizzonte interrompendo la serie di sconfitte. Ci aspettano squadre in salute, ma anche noi lo siamo”.