Gotti: “Partita gagliarda contro un avversario che dà fastidio a tutti”

Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio ottenuto col Verona. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero:

“Abbiamo fatto una partita tosta, gagliarda, contro un avversario che ha dato fastidio a tutti, anche a grandi squadre. Abbiamo provato a vincere, il non aver segnato è compensato dal non aver subito. Era esattamente il Verona che mi aspettavo. Voglio sottolineare i meriti dei miei giocatori nell’aver tolto molto al Verona. Abbiamo affrontato un avversario in grande salute, che è sesto in classifica. I palati raffinati dal punto di vista del palleggio possono storcere il naso davanti ad una partita del genere, che è in grado di appassionare chi apprezza la voglia di sacrificarsi, di non perdere”.