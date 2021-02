Gotti: “Quando crei ma non segni, rischi. Deulofeu decisivo”

L'allenatore dell'Udinese: "Il Verona nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà"

L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, commenta a Sky la vittoria sul Verona. "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo - dice il tecnico dei bianconeri - ma non abbiamo segnato. Quindi poi te la fai sotto. Infatti il Verona ci ha poi messo in difficoltà. L'epilogo ci ha premiato per la capacità individuale di un giocatore. Ora stiamo arrivando all'incasso con le vittorie, ma è da un po' che stiamo crescendo. Col Llorente cambia molto, ha caratteristiche opposte a Lasagna. Non sempre potremo giocare in verticale come oggi, o all'uno contro uno a tutto campo, con altre squadre sarà diverso. Sprechiamo tanto? Sì, nel girone d'andata abbiamo davvero esagerato, arrivi a chiederti perchè. Deulofeu è un professionista serissimo, molto disponibile, ha la voglia di non accontentarsi ma di superarsi sempre. È venuto a Udine anche per questo. Se tempo fa mi sono sentito in discussione? Solo davanti alle telecamere".