Grassani: “La legge permette il blocco degli stipendi dei giocatori”

Mattia Grassani, avvocato esperto in diritto sportivo, in un’intervista concessa al “Corriere dello Sport” di oggi, parla della possibilità di bloccare per i club il pagamento degli stipendi dei giocatori.

Spiega il legale: “In materia sportiva non esiste una norma. Ma in senso giuslavoristico sì: il codice civile disciplina il caso dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione. Quindi tanto le società quanto i tesserati non sono più tenuti a rispettare l’obbligazione. Teoricamente sì. E posso assicurare che diversi presidenti hanno già attivato i loro uffici legali per trovare una strada che eviti il collasso generale. Non si tratta di voler risparmiare o speculare ma di salvaguardare il rischio d’impresa“.