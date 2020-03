Gravina: “Campionato sospeso se ci fosse un caso di coronavirus”

“Sospensione del campionato qualora ci sia un caso di Coronavirus tra i giocatori in Serie A? Dobbiamo essere realisti, il rischio reale esiste e adotteremmo tutti i provvedimenti per la tutela degli atleti, cercando di capire che impatto avrebbero sull’attività sportiva. Non possiamo escludere nulla né azzardare ipotesi che non possiamo prevedere“.

Queste le parole pronunciate da Gabriele Gravina, presidente della Figc, nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione “Dribbling”, su Rai 2.