Gravina: “O il campionato finisce o playoff e playout”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato una lunga intervista al “Corriere dello Sport” oggi in edicola.

Queste alcune delle sue dichiarazioni: «Quanto ci vuole per finire il campionato? Dai 45 ai 60 giorni. In due mesi portiamo tutto a termine con certezza. Se pure iniziamo a maggio, si può fare. Credo che aprile sarà ancora in parte un mese di sofferenza, e in parte di accompagnamento alla ripresa delle attività. Ma non ho la sfera di cristallo. L’alternativa? Playoff e playout. Ci sono società che non sono d’accordo? Mi pare normale. Chi punta a vincere o a salvarsi preferirebbe giocarle tutte. E ha ragione. Ma in questo momento nessuno ha la certezza di poter fare una cosa piuttosto che un’altra».