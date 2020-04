Gravina: “Pronti a un campionato a due gironi per la prossima stagione”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è stato intervistato da “la Repubblica”.

Ha detto: “I tempi per la ripresa? Andremo di pari passo con gli altri campionati europei. Se ci faranno giocare a inizio giugno, abbiamo le date utili per terminare a fine luglio. A seguire, le coppe. Se invece dovremo ripartire a settembre, chiuderemo questo campionato a novembre. Per ritornare in campo a gennaio“.