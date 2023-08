Gregori: “Verona, fiducia in Baroni. Con la Roma partita aperta”

Attilio Gregori, ex portiere del Verona e della Roma, ha parlato della gara di domani al Bentegodi e delle attese per l'Hellas.

Ha detto, intervistato dal Corriere di Verona: "La Roma è stata incerta in difesa con la Salernitana, ma penso che al Bentegodi avranno più spazio quei giocatori che hanno cominciato in panchina, subentrando nel corso della ripresa. Ci sarà Dybala. Ma il Verona, con l’atteggiamento per colpire, avrà notevoli opportunità di prendere punti”.