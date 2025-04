Gregori: “Verona, Zanetti bravo a cambiare. Così ti salvi”

Osserva Gregori: "Attenzione, non dico che prima fosse sbagliato quel che stava facendo Paolo Zanetti. Soltanto che non era semplice portare avanti delle idee che quando lotti per la salvezza non sono sempre attuabili. L’aggressione alta, un modo di proporsi sempre offensivo. Un approccio che mi piace, si tratta di un modo di stare in campo che sottoscrivo, ma dopo c’è da confrontarsi con la realtà, ossia con i punti da fare, il risultato da raggiungere. Ti tocca cambiare. E Zanetti è stato bravo. In che cosa? A modificare i concetti che aveva. Ha impostato un altro Hellas, abbassandolo, rendendolo meno d’assalto, più compatto, solido. Non era semplice e neppure scontato. I numeri parlano chiaro: il Verona, che prima subiva molti gol, adesso ne incassa di meno. Ti salvi così”.