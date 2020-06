Gruppo unito e cene di squadra, così il Verona si prepara a ripartire

Dopo mesi senza vedersi, se non attraverso le chat telefoniche, si sono subito ritrovati con la stessa sintonia che c’è stata fino al lockdown.

I giocatori del Verona si preparano con la forza del gruppo a spingere la squadra verso la ripartenza.

Stanno tutti insieme anche a cena, dopo ogni allenamento a Peschiera del Garda. Una scelta dettata dalla logistica, per non sprecare tempo tra la fine della seduta e il ritorno a casa, in modo da mangiare prima, ma anche per una questione di convivialità.

A tavola, rispettando le distanze fisiche richieste, i gialloblù scherzano e stanno insieme. Lo spogliatoio si rafforza anche così.

Nella lunga eppure compressa volata che condurrà alla fine del campionato, l’unione di squadra è un fattore fondamentale che, al Verona, è sempre preminente.